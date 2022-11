Southampton bestätigt Entlassung von Ralph Hasenhüttl

Einen Tag nach der 1:4-Niederlage gegen Newcastle gibt der FC Southampton die Trennung von Cheftrainer Ralph Hasenhüttl bekannt.

Der 55-Jährige liegt mit den „Saints“ als Tabellen-18. in der Abstiegszone und nur zwei Punkte vor dem Schlusslicht. Der Steirer war seit Dezember 2018 bei Southampton engagiert. In der aktuellen Saison setzte es in 14 Ligaspielen acht Niederlagen.

"Man kann nicht sagen, dass die Mannschaft nicht kämpft, aber sie belohnt sich auf dem Platz aktuell nicht für ihre Bemühungen", sagte Hasenhüttl nach dem Newcastle-Spiel.