Sorge um Xaver Schlager nach Dortmunds Sprung an die Spitze

Borussia Dortmund hat sich (vorübergehend) an die Spitze der deutschen Fußball-Bundesliga gesetzt. Die Schwarz-Gelben zitterten sich im Top-Spiel unter Flutlicht zu einem 2:1-(2:0)-Erfolg über RB Leipzig und überflügelten den FC Bayern, der sich am Samstag (18.30 Uhr) mit einem Sieg in Stuttgart wieder den Platz an der Sonne erkämpfen kann, um drei Punkte.

Dortmund hatte im heimischen Signal-Iduna-Park das Geschehen vor der Pause deutlich im Griff und durch Marco Reus (21./Elfmeter) und Emre Can (39.) eine 2:0-Führung herausgeschossen. Doch nach Seitenwechsel kamen die Sachsen immer stärker auf und drückten den BVB in die eigene Hälfte.

Mehr als der Anschlusstreffer durch Emil Forsberg (74.) sprang nicht heraus. Im turbulenten Finish hätte Leipzig den Ausgleich fixieren können. Doch Timo Werner und Forsberg scheiterten in der 95. Minute. Wohlgemerkt in Unterzahl.

Denn Mittelfeldmotor Xaver Schlager war in der 87. Minute nach einer rüden Attacke von Anthony Modeste vom Feld gehumpelt, das rechte Sprunggelenk ist in Mitleidenschaft gezogen.

Der Mann aus St. Valentin konnte nicht mehr auf das Feld zurückkehren, Leipzig beendete das Match zu zehnt, weil Trainer Marco Rose schon fünf Mal gewechselt hatte.

Schlagers Blessur treibt auch Österreichs Teamchef Ralf Rangnick die Sorgenfalten auf die Stirn. Immerhin steht am 24. März das erste EM-Qualifikationsmatch gegen Aserbaidschan in der Linzer Raiffeisen-Arena auf dem Programm.

Konrad Laimer ist fit, Schlagers Klubkollege kam wegen einer Gelbsperre nicht zum Einsatz.

Autor Alexander Zambarloukos