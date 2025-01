Sogar der LASK war einmal an 75-Millionen-Euro-Mann dran

Der 25-jährige Ägypter wechselt mit sofortiger Wirkung zum englischen Fußball-Meister, wie der deutsche Bundesligist und die "Citizens" am Donnerstag mitteilten. Marmoush erhält einen bis Sommer 2029 gültigen Vertrag. Offizielle Angaben über die Ablösesumme machten die Vereine nicht, sie soll dem Vernehmen nach aber bei rund 75 Millionen Euro liegen.

Kurios: In der Sommer-Übertrittszeit 2020 wurde Marmoush sogar einmal mit dem LASK in Verbindung gebracht. Damals war der Ägypter noch bei Wolfsburg aktiv, kam über die Rolle des Ergänzungsspielers aber nicht hinaus. Sein damaliger Trainer bei den Wölfen: Ex-LASK-Coach Oliver Glasner, der den Athletikern den Angreifer auch vorgeschlagen haben soll. Statt Marmoush holten die Schwarz-Weißen aber einen anderen Stürmer der "Wölfe": Mamadou Karamoko, der Anfang 2022 um kolportierte 1,5 Millionen Euro an den FC Kopenhagen verkauft wurde, kam von der zweiten Mannschaft der Niedersachsen.

Durchbruch in dieser Saison

Marmoush war indes 2023 ablösefrei von Wolfsburg zu Liga-Rivale Frankfurt gewechselt. Jetzt gelang der Sprung zu einem Spitzenklub Europas: "Ich habe immer geträumt, bei so einem Verein zu spielen." Dem Angreifer war diese Saison der ganz große Durchbruch gelungen, was 20 Pflichtspieltore, 15 davon in der Liga, und 14 Assists bezeugen.

Sein Weggang hatte sich abgezeichnet: Am Freitagabend wurde Marmoush nach dem 2:0 gegen Dortmund emotional vor der Kurve verabschiedet. "Das war ein Wahnsinnsmoment, auch in der Kabine. Es ist ein toller Spirit. Jeder gönnt ihm das von Herzen, jeder hat auch Verständnis", sagte Trainer Dino Toppmöller.

Für die Hessen ist es der zweite Transfer-Coup binnen 18 Monaten, nachdem Randal Kolo Muani im Sommer 2023 für 95 Millionen Euro zu Paris Saint-Germain gewechselt war.

