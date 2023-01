So wirkte sich die Fußball-EM auf das Infektionsgeschehen aus

Die europaweite Studie hat das Max-Planck-Institut gemeinsam mit den Universitäten Bonn und Göttingen durchgeführt. Ein halbes Jahr nach der EURO präsentierten die Forscher ihre Erkenntnisse. Sie stellten fest, dass die epidemiologische Ausgangslage bestimmt, wie stark Corona-Infektionen durch ein Großereignis wie eine Fußball-Europameisterschaft zunehmen. Ein Beispiel: In Tschechien kam es pro eine Million Einwohner zu rund 460 zusätzlichen Infektionen. Einen viel größeren Effekt hatte die EURO in England, wo sich rund 11.000 Menschen pro eine Million Einwohner mit dem Coronavirus angesteckt haben.

Das liegt weniger daran, dass die englische Nationalelf mehr Spiele bestritt, sondern viel mehr an der völlig unterschiedlichen Ausgangslage. So gab es in Tschechien zu Beginn des Turniers vergleichsweise wenig Infektionen, in England war die Zahl der aktiven Fälle dagegen hoch. "Das große Sportereignis hat die hohen Fallzahlen und die hohe Reproduktionszahl kräftig angekurbelt", sagt Viola Priesemann vom Max-Planck-Institut.

Laut der Studie soll die Europameisterschaft in den zwölf untersuchten Ländern, darunter Österreich, zu rund 840.000 zusätzlichen Ansteckungen geführt haben. Der Großteil spielte sich bei privaten Treffen ab, etwa in Bars und Wohnungen. "Die beste Grundlage, um Superspreading in Grenzen zu halten, ist eine niedrige Inzidenz", sagt Philip Bechtle von der Universität Bonn. "Wenn vulnerable Gruppen geschützt werden sollen, sind bei einem großen Sportereignis Präventionsmaßnahmen nötig."

Um zu eruieren, welchen Beitrag die EURO am Infektionsgeschehen leistete, schlüsselten die Forscher die Fallzahlen nach Geschlechtern auf. Die Fußballspiele würden mehr Männer als Frauen verfolgen, so die Begründung. Das Geschlechterverhältnis spiegelte sich auch in unterschiedlichen Infektionszahlen wider.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper