So lief der Deadline-Day in Europas Top-Ligen

Während in Österreich noch bis Donnerstag Mitternacht eingekauft werden kann, schloss in der Nacht auf Dienstag in den Top-Ligen Europas das Winter-Transferfenster. Am Montag haben sich zahlreiche Klubs noch einmal auf den letzten Drücker verstärkt oder Spieler zu anderen Vereinen abgegeben.



Allen voran Borussia Dortmund nutzte den Deadline Day noch einmal für Verstärkungen. Die Schwarz-Gelben holten mit Daniel Svensson (FC Nordsjaelland), Diant Ramaj (Ajax Amsterdam) und Carney Chukwuemeka (Chelsea London) gleich drei neue Spieler.

Auch die Liga-Rivalen der Schwarz-Gelben waren noch einmal aktiv: Der FC Bayern verkündete die Leihe von Mathys Tel zu Tottenham Hotspur, Eintracht Frankfurt verpflichtete Stürmer Michy Batshuayi fest.

Joao Félix nach Mailand

Der wohl spektakulärste Wechsel am letzten Tag der Winter-Übertrittszeit ging wohl zwischen England und Italien über die Bühne: Joao Félix wechselte erst im Sommer für 52 Millionen Euro von Atlético Madrid zum FC Chelsea, kam in der laufenden Saison allerdings nur auf zwölf Einsätze in der Premier League und erzielte dabei ein Tor.

Jetzt zieht es ihn zur AC Mailand - beim italienischen Ligaverband wurde er als Neuzugang registriert. Der 25 Jahre alte Portugiese wird bis zum Saisonende ausgeliehen und es wird eine Gebühr in Höhe von 5,5 Mio. Euro fällig. Eine Kaufoption gibt es nicht. Milan übernimmt das volle Gehalt des Spielers.

Die Top-Transfers des Winters

Tief in die Tasche griff gestern auch noch einmal Manchester City: Der Spitzenverein aus der englischen Premier League überwies für den 23-Jährigen Nico Gonzalez kolportierte 60 Millionen Euro an den FC Porto.

Der Top-Transfer in diesem Winter bleibt aber der Wechsel von Stürmer Jhon Durán von Aston Villa zu Ronaldo-Klub Al-Nassr. Der Verein aus der Saudi Pro League überwies stolze 77 Millionen Euro nach England.

Dicht gefolgt ist der Transfer von Eintracht-Frankfurt-Stürmer Omar Marmoush, der sich für 75 Millionen Euro Manchester City anschloss. Knapp 70 Millionen Euro ließ sich Paris Saint-Germain die Dienste von Neapel-Angreifer Khvicha Kvaratskhelia kosten.

