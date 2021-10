Wer hätte das gedacht? Beim FC Bayern, für den die Fußballsaison 2021/22 so fulminant begann, ist plötzlich Feuer am Dach. Zwei österreichische Trainer haben den deutschen Rekordmeister entzaubert. Zunächst hatte Oliver Glasner mit Eintracht Frankfurt den Münchnern die erste Liga-Heimniederlage nach rund zwei Jahren beigebracht (1:2), am Mittwoch schlug dann Adi Hütter die große Stunde im DFB-Pokal. Mönchengladbach deklassierte den FC Bayern in der 2.