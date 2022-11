„Sind in einer heiklen Situation“: Juventus-Vorstand trat geschlossen zurück

Die Juve-Bosse reagierten damit auf die finanzielle Schieflage des Vereins samt staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen wegen möglicher Bilanzfälschung. Das gaben die Norditaliener am Montagabend nach einer außerordentlichen Vorstandssitzung bekannt.

Auch Ex-Spieler und Vizepräsident Pavel Nedved trat zurück. Vorübergehend wurde Maurizio Scanavino als Generaldirektor ernannt. „Wir sind in einer heiklen Situation für den Verein“, schrieb Agnelli in einer Mail an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aus der die Nachrichtenagentur Ansa zitierte.