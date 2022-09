Sieben Spiele ohne Sieg: Thalhammer musste gehen

In den ersten acht Spielen gab es sieben Siege. Jetzt ist der ehemalige ÖFB-Damenteamchef seinen Job in Belgien schon wieder los. Gestern gab der Erstligist die Trennung von Dominik Thalhammer bekannt. Als Nachfolger des 51-Jährigen wurde Co-Trainer Miron Muslic, der 2021 von der SV Ried nach Brügge wechselte, zum Chef befördert.

Nach dem Bilderbuch-Start in Brügge verfing sich der Club unter Thalhammer in einer sportlichen Abwärtsspirale. In 19 Spielen gab es nur noch drei Siege. Nach zuletzt sieben Spielen ohne vollen Erfolg bekam der Linzer den Laufpass. Am Wochenende hatte am 9. Spieltag der Jupiler Pro League Brügge zuhause gegen KV Oostende eine 2:0-Führung verjuxt und in der Schlussphase die Gegentore zum 2:2-Endstand kassiert. In der 18 Teams starken Liga liegt Brügge auf Platz 17.