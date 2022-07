"Sie haben sich ungeschickt angestellt"

In der Österreich-Gruppe A der Fußball-EURO der Frauen kann letztlich auch das Torverhältnis über Viertelfinaleinzug und Ausscheiden entscheiden. Es schadet also nicht, dass Norwegen den krassen Turnier-Außenseiter Nordirland in Southampton vor den Augen einer ÖFB-Delegation um Sportdirektor Peter Schöttel "nur" 4:1 geschlagen hat, zumal es nach 13 Minuten bereits 2:0 gestanden war und die Skandinavier in den beiden jüngsten Duellen mit den Nordirinnen jeweils 6:0 triumphiert hatten. Läuft alles nach Plan, dann kommt es am Freitag (21 Uhr) in Brighton zum Showdown zwischen Österreich und Norwegen. Einem der beiden Teams könnte dann ein Punkt zum Aufstieg in die K.-o.-Phase genügen.

Doch das ist Zukunftsmusik. "Ich möchte noch nicht über Norwegen reden", sagte Schöttel: "Der Fokus liegt ausschließlich auf Nordirland."

Seine Erkenntnisse teilte er dem Team gestern vor dem Training mit, viel Überraschendes war nicht dabei. "Das Match war rasch entschieden, die Nordirinnen haben sich am Anfang sehr ungeschickt angestellt. Noch einmal wird ihnen das nicht passieren", erläuterte Schöttel nach dem Spiel, das knapp 10.000 Fans in das St. Mary’s Stadium zu Southampton gelockt hatte. Eine ähnliche Kulisse ist auch am Montag (18 Uhr, ORF 1) bei Österreichs Match zu erwarten. (alex)

