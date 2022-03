Showdown zwischen Ronaldo und dessen Erbe

Vier Viertelfinalisten werden in dieser Woche in der Fußball-Champions League noch ermittelt: Den Auftakt machen heute Manchester United gegen Atletico Madrid sowie Ajax Amsterdam gegen Benfica Lissabon (jeweils 21 Uhr/live auf Sky).

In beiden Duellen ist noch alles offen, Manchester erkämpfte im Hinspiel in Madrid ein 1:1, Ajax remisierte beim 2:2 in Lissabon ebenfalls. Bei den "Red Devils" ruhen die Hoffnungen vor allem auf Stürmer- Cristiano Ronaldo: Noch vor wenigen Wochen war in der britischen Presse von Spannungen in Manchester rund um "CR7" die Rede gewesen. Seit dem Wochenende ist das vorbei: Der 37-jährige Portugiese hat sich beim 3:2-Sieg gegen Tottenham Hotspur mit einem Triplepack rechtzeitig für das Rückspiel gegen Madrid warm geschossen.

Als langjähriger Real-Kicker weiß Ronaldo zudem genau, wie man gegen den ewigen Rivalen der Galaktischen trifft: Im Hinspiel in Spanien blieb der fünfmalige Weltfußballer zwar ohne Torerfolg, insgesamt netzte er aber schon 25 Mal gegen die "Colchoneros".

Auch Atletico-Coach Diego Simeone vertraut im Kampf ums Viertelfinale auf einen Portugiesen. Joao Felix ist fast 15 Jahre jünger als Ronaldo und gilt in der gemeinsamen Heimat ein wenig als dessen fußballerischer Erbe. In den jüngsten fünf Partien netzte der 22-Jährige ebenso oft – darunter auch im Hinspiel gegen die Engländer.