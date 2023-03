Sehnsucht Pokal: Paris SG stemmt sich gegen den Champions-League-Fluch

Der mit Milliarden aus Katar gefütterte französische Spitzenklub Paris Saint-Germain läuft seit Jahren einem Triumph in der Champions League hinterher. Sämtliche Großinvestitionen haben bis dato nicht gefruchtet – und auch in dieser Saison droht dem Starensemble aus der Stadt der Liebe ein frühzeitiges Scheitern in der "Königsklasse".

Denn nach dem 1:0-Auswärtssieg im Achtelfinal-Hinspiel im Prinzenpark spricht die Tendenz vor dem morgigen Retourmatch (21 Uhr, ServusTV, Sky) in der Münchner Allianz-Arena für den FC Bayern.

Aber ein Tor ist nicht viel und die Offensivkraft von PSG über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Auch ohne Neymar, der die Saison wegen einer Bänderverletzung beenden muss, sprüht das Team von Trainer Christophe Galtier vor Spielwitz. Das untermauerte der jüngste 4:2-Erfolg über Nantes, zu dem Lionel Messi und Kylian Mbappe Tore beisteuerten.

Der 24-Jährige stieg durch seinen 201. Pflichtspieltreffer im PSG-Trikot zum alleinigen Rekordschützen des Klubs empor. Zuvor hatte sich Mbappe die Bestmarke mit Edinson Cavani geteilt. "Ich spiele Fußball, um Geschichte zu schreiben", betonte der pfeilschnelle Angreifer: "Ich denke, wir sind Favorit. Wir fahren nach München, um zu gewinnen und den Aufstieg zu schaffen." Und wenn es dafür eines Hattricks seiner Wenigkeit bedarf, dann soll es halt so sein.

Bild: APA/AFP/MICHAELA REHLE

Doch das erste Duell hat gezeigt, dass man sich am im Moment nicht Hochglanzfußball zelebrierenden FC Bayern auch die Zähne ausbeißen kann. Es kommt nicht oft vor, dass bei PSG vorne die Null steht. "Dieses Spiel steht weltweit im Fokus, die Allianz-Arena wird richtig Spaß machen, wir brennen alle auf dieses Match", sagte FCB-Mittelfeldspieler Leon Goretzka.

Verteidiger Matthijs de Ligt hält den Ball verbal flach: "Mbappe und Messi sind zwei sehr gute Stürmer. Das wird sehr schwierig. Wir müssen eine Top-Leistung abliefern und extra konzentriert sein." Wenn sich wie zuletzt beim 2:1 in Stuttgart im Finish der Schlendrian einschleicht, bekommen die Bayern Probleme. Ohne Wenn und Aber.

Zwei Herzen in einer Brust

Ungeachtet dessen ist die Bilanz bei diesem Schaulaufen der Superstars – der Kader von PSG hat einen Marktwert von 889,05 Millionen Euro, jener der Münchner beziffert sich sogar auf 995,70 Millionen – ausgeglichen. In zwölf Begegnungen in der Champions League wurden die Siege brüderlich geteilt (6:6), es gab kein einziges Unentschieden.

Das wichtigste Match haben aber die Bayern für sich entschieden: und zwar das Finale 2020 vor coronabedingter Geisterkulisse in Lissabon. Der gebürtige Pariser Kingsley Coman war nicht nur damals beim 1:0 der Matchwinner, sondern auch im Hinspiel vor drei Wochen. Zuerst per Kopf, dann mit dem rechten Fuß. Vielseitigkeit zeichnet den 26-jährigen Nationalspieler aus.

Spektakel mit Verlängerung?

"Wir alle wissen, wie sehr ich PSG liebe, auch wenn ich es nicht jedes Mal sage. Ich habe großen Respekt vor diesem Verein, für den ich sieben Jahre lang gespielt habe", erläuterte Coman. Klingt so, als würden zwei Herzen in einer Brust schlagen.

Das bis dato letzte Kräftemessen in München ging am 7. April 2021 an PSG. Mbappe steuerte zwei Treffer, Eric Maxim Choupo-Moting – jetzt Bayern-Goalgetter – eines zum 3:2-Sieg bei. So ein Resultat nach 90 Minuten hätte am Mittwoch aufgrund der Abschaffung der Auswärtstorregel einen langen Abend zur Folge, dann gäbe es Verlängerung und vielleicht sogar Elfmeterschießen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper