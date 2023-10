Sechs Jahre ungeschlagen: Bayern Münchens Rekordserie

Bayern München will am Dienstag beim FC Kopenhagen die Rekordserie in der Fußball-Champions-League verlängern: Von den jüngsten 35 Gruppenspielen wurde keines verloren, zuletzt unterlag man am 27. September 2017 Paris Saint-Germain mit 0:3. Die Form könnte allerdings besser sein. "Wir haben momentan Probleme, gegen die Top-Teams das über 90 Minuten konstant zu gestalten", sagte Ersatzkapitän Joshua Kimmich.

Union Berlin hofft beim Heimdebüt gegen Braga nach zuletzt fünf Pflichtspielniederlagen in Serie auf die Trendwende. "Es passt hinten und vorne nicht ganz", sagte Kapitän Christopher Trimmel.

Entgegen der Ankündigungen von Real-Madrid-Trainer Carlo Ancelotti reiste David Alaba nicht zum Auswärtsspiel gegen Neapel mit. Nach seiner Adduktorenverletzung soll der ÖFB-Teamkapitän am Wochenende in der Liga gegen Osasuna wieder einsatzfähig sein.

