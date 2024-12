Nicolas Schmid lebt seinen Traum: Boxing Day statt Weihnachtsurlaub am Strand

Fußball zu Weihnachten? Das runde Leder gehört zum englischen Weihnachtsfest wie der gefüllte Truthahn. Der "Boxing Day" am 26. Dezember ist ein englischer Fußballfeiertag mit Tradition. Der Kick zum Fest zieht in diesem Jahr auch einen Oberösterreicher in seinen Bann: Der Linzer Nicolas Schmid steht seit Sommer für den englischen Zweitligisten FC Portsmouth zwischen den Pfosten. "Letztes Jahr um diese Zeit habe ich in Bali am Strand Weihnachten gefeiert. Ansonsten war am 26.