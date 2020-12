Schlüsselspiele für RB Leipzig

"Wir müssen mutig spielen und an uns selbst glauben. Dann ist alles möglich. Wir fliegen dahin, um zu gewinnen", erklärte Emil Forsberg vor der Abreise in die Türkei. Am Samstag steigt in der Bundesliga das Spitzenduell gegen Bayern München, am Dienstag folgt der Abschluss der Gruppenphase gegen Manchester United. Im besten Fall ist es das direkte Duell um den Einzug in das Achtelfinale. Mit dem direkten Duell bei möglicher Punktegleichheit darf Leipzig aber nicht rechnen: Manchester United gewann das erste Duell 5:0.

Sabitzer und Alaba zur Wahl

Leipzig-Kapitän Marcel Sabitzer kann in dieser Woche Punkte bei den Fans in ganz Europa sammeln: Er steht wie ÖFB-Teamkollege David Alaba unter jenen 50 Spielern, welche die UEFA zur Auswahl für das "Team des Jahres" nominiert hat. Mit Erling Haaland (Dortmund), Sadio Mane (Liverpool) und Dayot Upamecano (Leipzig) stehen weitere Spieler zur Wahl, die wie Sabitzer Salzburg-Vergangenheit haben. Champions-League-Sieger Bayern führt die Liste mit zehn Spielern an, die in der abgelaufenen Saison bei den Münchnern unter Vertrag standen.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Champions League

David Alaba Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.