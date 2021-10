Schicksalsspiel für den FC Barcelona

Nach zwei Niederlagen droht dem FC Barcelona in der Fußball-Champions-League das sportliche Aus und der Wegbruch bitter benötigter Prämien. "Wir müssen gewinnen. Wenn nicht, sind wir schon fast ausgeschieden", wusste Stürmer Sergio Aguero vor dem dritten Spiel in der Bayern-Gruppe E gegen Dynamo Kiew. Und auch Trainer Ronald Koeman stellte klar: "Wir spielen um unsere Zukunft." Immerhin konnte man zuletzt mit dem 3:1-Sieg über Valencia in der Liga etwas Selbstvertrauen tanken.

Sabitzer in der Startelf

Bei den Bayern könnte heute im zweiten Spiel der Gruppe E gegen Benfica Lissabon Marcel Sabitzer sein Startelf-Debüt im Bayern-Trikot geben. Denn der erkrankte Leon Goretzka und Alphonso Davies (Müdigkeitserscheinung) stehen nicht zur Verfügung. Sabitzer sei als Goretzka-Vertreter eine "Option", sagte Trainer Julian Nagelsmann. "Ich habe auch eine sehr offensive Option im Kopf." Der Gegner in Lissabon heißt Benfica. Der Gruppenzweite ist bei einem Sieg und einem Remis ebenfalls noch ohne Gegentor. Die Bayern wären heute mit einem Sieg praktisch durch. Und auch für den FC Barcelona wäre es gut, wenn Benfica Lissabon heute keine Punkte holt. Aktuell beträgt der Rückstand der Katalanen auf die Portugiesen vier Punkte.