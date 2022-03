Schewtschenko: "Öffnet eure Herzen"

Seine Tränen hat Andrij Schewtschenko nicht versteckt. "Öffnet eure Herzen für die Menschen und für mein Volk, für die Kinder und die alten Menschen, die eure Hilfe so dringend brauchen", sagte der 45-Jährige in der italienischen RAI-Talkshow "Che tempo che fa". Das Fußball-Idol bangt um seine Verwandten und Freunde. "Ich bin sehr besorgt über ihre Entscheidung, dort zu bleiben. Sie erzählen mir, was passiert, wie Städte bombardiert werden." Der 111-fache Internationale rief zu einer Waffenruhe auf, um eine diplomatische Lösung für den Konflikt zu finden. "Sport hat eine enorme Kraft und kann eine Friedensbotschaft an viele Länder senden. Die Ukraine will Teil Europas sein, das war unsere Entscheidung als Volk", sagte Schewtschenko, der zuletzt Trainer beim FC Genoa war.

FIFA schafft Ausnahme

Für die derzeit in Russland und der Ukraine engagierten ausländischen Fußball-Profis öffnete der Weltverband FIFA ein Transferfenster, um die Kriegsländer vorübergehend verlassen zu können. Spieler und Trainer können ihre Verträge in den Kriegsländern bis Saisonende aussetzen. Sie gelten bis 30. Juni als vertragslos und können "ohne irgendwelche Konsequenzen einen Vertrag mit einem anderen Verein unterzeichnen", teilte die FIFA mit. Diese Wechselfrist gilt nur bis 7. April und ein Verein darf nur bis zu zwei Spieler verpflichten, die unter die Ausnahmeregelung fallen.

Die FIFA bekräftigte damit ihre Verurteilung "der anhaltenden Gewaltanwendung Russlands in der Ukraine", hieß es weiter. Die FIFA und die Europäische Fußball-Union (UEFA) hatten bereits zuvor alle russischen Mannschaften von internationalen Wettbewerben ausgeschlossen. In einer Vielzahl an Sportarten dürfen russische sowie belarussische Sportler und Teams nicht mehr an Bewerben teilnehmen. Auch das in der Vergangenheit sportpolitisch recht flexible Internationale Olympische Comité (IOC) rief dazu auf, Athleten aus diesen Ländern zu suspendieren.

Ein bemerkenswerter Schritt, dem nach anfänglichen Irritationen auch die gerade in Peking ausgetragenen Paralympics folgten. Im eigenen Haus hielten es die Olympier dann aber doch anders: Der Ausschluss der russischen IOC-Mitglieder Jelena Issinbajewa und Schamil Tarpischtschew sei unter dem Regelwerk des olympischen Dachverbands nicht möglich, hieß es vonseiten des IOC.

"Werkzeuge von Diktatoren"

Das rigorose Vorgehen Russlands mit Kritikern in den eigenen Reihen – bei Anti-Kriegs-Demonstrationen in mehreren russischen Städten ist es zu Massenverhaftungen gekommen – führte dazu, dass russische Sportler bisher kaum öffentlich ihre Stimme gegen Wladimir Putin erhoben. Diejenigen, die es tun, leben oft außerhalb Russlands, wie etwa Garri Kasparow. Der einst beste Schachspieler der Welt macht kein Hehl aus seiner Abneigung gegenüber Putin sowie führenden Sportfunktionären. "Ich bin kein Fan von Herrn Bach oder anderen Funktionären, sei es vom IOC oder von der FIFA, weil sie alle direkt oder indirekt Verbindungen mit den Putins dieser Welt pflegen", so der nach Kroatien ausgewanderte 58-Jährige zur ARD. Man müsse sich angesichts des russischen Überfalls auf die Ukraine nun die Frage stellen, wie man mit Verbänden umgehen wolle, die willentlich oder unwillentlich "zu Werkzeugen von Diktatoren" geworden seien.