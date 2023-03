Scharfe Kritik nach 3:0-Sieg: "Ich bin schockiert"

Mit zwei Siegen ohne Gegentor gegen die stärksten Konkurrenten ist Frankreich ein perfekter Start in die Qualifikation für die Fußball-EM 2024 in Deutschland gelungen. Der 4:0-Machtdemonstration gegen die Niederlande ließ der Vize-Weltmeister in Dublin einen 1:0-Auswärtserfolg gegen Irland folgen. Matchwinner waren mit Goldtorschütze Benjamin Pavard und Goalie Mike Maignan nicht die üblichen Verdächtigen.

Noch gar nicht rund läuft es bei den Niederlanden, die im Juni das Finalturnier der Nations League bestreiten werden. Gegen Gibraltar mühten sich die "Oranjes" trotz numerischer Überlegenheit ab der 51. Minute zu einem glanzlosen 3:0-Sieg. Anschließend sparte Bondscoach Ronald Koeman nicht mit Kritik. "Ich bin ziemlich schockiert, was ich gesehen habe. Ich bin enttäuscht, das war nicht gut. Ich hatte noch nie so eine Woche als Teamchef und hoffe, das passiert auch nie wieder. Das muss schnell besser werden."

Südkoreas Trainer Jürgen Klinsmann und sein Assistent Andreas Herzog warten auch nach dem zweiten Ländermatch in Diensten der "Taeguk Warriors" auf den ersten vollen Erfolg. Nach dem 2:2-Unentschieden gegen Kolumbien am Freitag setzte es gestern in Seoul gegen Uruguay eine 1:2-Heimniederlage.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper