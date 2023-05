Schalke-Sieg in der 102. Minute

Die „Knappen“ feierten einen spektakulären 3:2-(1:0)-Sieg beim FSV Mainz 05. Mann des Abends war Marius Bülter, der nicht nur das 1:0 (26.), sondern auch den entscheidenden Treffer in der erst 102. Minute per Foulelfmeter erzielte. Schalke kletterte in der Tabelle auf den 14. Platz, während Leverkusen einen Rückschlag im Kampf um einen Europacup-Startplatz erlitt. Köln gewann auswärts 2:1 (2:1), Davie Selke schnürte vor der Pause einen „Doppelpack“ (14., 36.). Die Vorarbeit zum 1:0 leistete ÖFB-Teamspieler Florian Kainz.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper