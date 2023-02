Schafft es Salzburg, dass Mourinho wieder ein Straftraining ansetzt?

Nach dem Gastspiel in beim LASK in Linz war Mourinho verärgert über seine damaligen Tottenham-Spieler.

Eigentlich hat Salzburg bereits Europa-League-Sechzehntelfinale gegen AS Rom am Donnerstag (18.45 Uhr, Servus TV) gewonnen: Einen viel attraktiveren Gegner als Roma hätte man auch in der Champions League nicht bekommen können. Und mit Jose Mourinho führt auch noch einer der erfolgreichsten Trainer Europas den aktuellen Europa-Conference-League-Sieger an.

Am besten wäre es, wenn Mourinho nach dem Schlusspfiff ähnlich agieren würde wie damals im Dezember 2020 als Tottenham-Trainer nach dem 3:3 seines Teams im Linzer Stadion gegen den LASK. "Training morgen – um 12 Uhr", ließ er damals seine Spieler schriftlich wissen. Jenes Foto, das ihn beim Eintippen der Nachricht in sein Handy auf der Laufbahn der Gugl zeigt, ging in den sozialen Medien viral.

Es war ein Straftraining für seine Spieler, die nach dem Remis in Linz noch einen Heimflug bis vier Uhr früh vor sich hatten. "Einige unserer Spieler nehmen die Europa League nicht so ernst, wie sie sollten", sagte Mourinho damals, nachdem er dem LASK gratuliert hatte. Dass man bei AS Roma nicht so überheblich denkt, haben die Spieler beim Europa-Conference-League-Titel unter Beweis gestellt. Romas bislang letzter Meistertitel (2001) liegt 22 Jahre zurück. Im Europacup gab es mit Ausnahme des Messestädte-Pokals (1961) bis zum Vorjahr keinen einzigen Triumph.

26 Titel für Mourinho

Mit Jose Mourinho ist auch die Hoffnung auf große Erfolge zurückgekehrt. 26 Titel hat der Portugiese bis jetzt geholt. Darunter zwei Mal die Champions League, zwei Mal Europa League und insgesamt acht Meistertitel in England, Italien, Spanien und Portugal. "Was er erreicht hat, ist schon einzigartig", zeigt auch Salzburgs Trainer Matthias Jaissle Respekt.

Für die Salzburger geht es um den ersten Europa-League-Achtelfinaleinzug seit 2019. Eine Überraschung ist speziell daheim nicht ausgeschlossen. Salzburg hat nur eines seiner letzten acht Europacup-Heimspiele (1:2 gegen Chelsea in der Champions-League-Gruppenphase) verloren. Personell sind beide Teams bestens aufgestellt. Auch bei AS Roma wird erwartet, dass mit Lorenzo Pellegrini, Paulo Dybala und Mittelstürmer Tammy Abraham die Top-Stars des Teams in der Anfangself stehen. Die Zeiten, in denen Roma den Europacup weniger ernst genommen hat, gehören spätestens seit Mourinhos Amtsantritt der Vergangenheit an. Und wer das vergisst – der erhält dann ein Straftraining.

Mehr zum Thema Fußball International Jose Mourinhos Star hat alle Freiheiten SALZBURG. Salzburg muss morgen ein Rezept gegen AS-Roma-Star Paulo Dybala finden Jose Mourinhos Star hat alle Freiheiten

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Harald Bartl stellvertretender Ressortleiter Sport Harald Bartl

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Champions League

Europa League Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.