Schafft die FIFA den Einwurf ab?

Das für Regeländerungen im Fußball zuständige International Football Association Board (IFAB) gab bei seiner Jahreshauptversammlung grünes Licht für ein Pilotprojekt. Demnach soll in der zweiten niederländischen Liga getestet werden, ob Einkicks statt Einwürfen das Spiel attraktiver, schneller und letztlich spannender machen.

Als Antreiber dieser Reform gilt Ex-Arsenal-Coach Arsene Wenger, der diesen Vorschlag schon vor zwei Jahren in der „L‘Equipe“ geäußert hat. „Fünf Minuten vor Spielende sollte ein Einwurf einen Vorteil bringen. Aber in diesen Situationen steht man zehn Feldspielern gegenüber, während deine Mannschaft nur neun hat“, führte der Franzose, der als Chief Head of Global Football Development der FIFA tätig ist, aus.

Wenger verwies auf Statistiken, dass in acht von zehn solcher Einwurf-Situationen der Ball verloren geht. Zudem würden Einwürfe, die seit 1863 Teil des Regulativs sind, für Zeitspiel verwendet werden.