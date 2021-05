Schaaf soll Bremens Abstieg verhindern

Mit dem 0:2 in Augsburg rutschte Bremen in der vorletzten Runde auf den Relegationsplatz ab – und Werder reagierte: Trainer Florian Kohfeldt wurde beurlaubt, Thomas Schaaf übernimmt. "Leider hatten wir nicht mehr die Überzeugung, den Klassenerhalt schaffen zu können", sagte Sport-Geschäftsführer Frank Baumann.

Für den bisherigen technischen Direktor Schaaf, der Bremen 2004 zum Double geführt hatte, geht es am Samstag gegen Mönchengladbach zuerst darum, den direkten Abstieg zu verhindern. Köln hat einen Punkt Rückstand und trifft auf Fixabsteiger Schalke. Auf den Nichtabstiegsplatz von Bielefeld (in Stuttgart) fehlt Bremen bei besserem Torverhältnis ein Punkt.

Der Welser Peter Zulj führte Bochum in der 2. Liga mit seinem 14. Saisontor zum 1:1 in Nürnberg. In der letzten Runde genügt ein Punkt gegen Sandhausen zum Aufstieg. Der HSV ist nach dem 2:3 in Osnabrück aus dem Rennen.