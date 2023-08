Saudische Clubs in der Champions League? Das sagt UEFA-Präsident Ceferin

"Nur europäische Vereine können an der Champions League, der Europa League oder der Europa Conference League teilnehmen", erklärte der Präsident der Europäischen Fußball-Union (UEFA) gegenüber der französischen Sportzeitung "L'Équipe".

Trotz des Aufrüstens der finanzstarken saudischen Liga sieht Ceferin darin keine Gefahr für den europäischen Fußball. "Wir hatten einen ähnlichen Ansatz von China, das Spieler am Ende ihrer Karriere kaufte und ihnen viel Geld bot. Das Ergebnis: Der chinesische Fußball hat sich danach nicht weiterentwickelt und sich nicht für die Weltmeisterschaft qualifiziert", erklärte Ceferin.

In diesem Sommer sind etliche Stars wie Neymar oder Sadio Mané für viel Geld nach Saudi-Arabien gewechselt, was Ceferin kritisch sieht: "Das ist nicht der richtige Weg, sie sollten an der Ausbildung von Spielern und Trainern arbeiten, aber das ist nicht mein Problem."

Nur Spieler am Karriereende und solche, die nicht ehrgeizig genug seien, zieht es nach Ansicht von Ceferin in die Wüste: "Soweit ich weiß, träumen Mbappé und Haaland nicht von Saudi-Arabien", sagte er mit Blick auf die in Europa spielenden Superstars Kylian Mbappé und Erling Haaland. "Wir werden sehen, was passiert, aber ich glaube nicht eine Sekunde lang, dass dies unsere Wettbewerbe gefährden könnte."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper