Sasa Kalajdzic greift wieder in der Premier League an

46 Minuten stürmte ÖFB-Teamspieler Sasa Kalajdzic in der vergangenen Saison für Wolverhampton in der englischen Fußball-Premier-League – er erlitt bei seinem Debüt einen Kreuzbandriss und arbeitete den Rest der Spielzeit am Comeback. An diesem Wochenende wird die neue Saison angekickt, und der 26-Jährige greift wieder an.

Kalajdzic absolvierte einige Testspiele, unter anderem das 0:0 gegen Aufsteiger Luton. "Ich bin glücklich, dass alles gut gegangen ist. Im Moment ist es einfach nur die Freude und Erleichterung, zurück zu sein", sagte der Mittelstürmer. Ob er zum Auftakt am Montag gegen Manchester United schon zum Zug kommt, ist fraglich. Die Entscheidung darüber trifft mit Gary O’Neil ein neuer Trainer: Der 40-jährige Engländer und Ex-Coach von Bournemouth wurde erst am Mittwoch als Nachfolger von Julen Lopetegui präsentiert. Die Trennung vom Spanier war tags zuvor nach nur neun gemeinsamen Monaten bekannt gegeben worden.

Titelfavorit ist erneut Manchester City, das die Saison in Burnley eröffnet. Für den vierten Meistertitel in Serie erhielt Trainer Pep Guardiola seinen Wunsch-Innenverteidiger Josko Gvardiol, der um 90 Millionen Euro von Leipzig geholt wurde, sowie den gebürtigen Linzer Mateo Kovacic von Chelsea. Kapitän Ilkay Gündogan ging von Bord und heuerte beim FC Barcelona an, Riyad Mahrez wechselte zu Al-Ahli, dem Klub von Ex-Salzburg-Trainer Matthias Jaissle.

Arsenal nimmt neuen Anlauf

Guardiolas früherer Lehrling Mikel Arteta war mit Arsenal vergangene Saison lange auf Meisterkurs. Schon vor dem Premier-League-Ankick gab es zwei Siege gegen Manchester City: Declan Rice entschied sich für die Londoner und kam um 120 Millionen Euro von West Ham, im Community Shield holte Arsenal nach Elfmeterschießen den ersten Titel. "Für uns ist es ein Statement. Es ist ein Zeichen, dass wir City in einem wichtigen Spiel schlagen können, wenn es darauf ankommt", sagte Torhüter Aaron Ramsey.

Liverpool im Umbruch

Im Titelrennen will auch Manchester United mit Ex-Sturm-Angreifer Rasmus Höjlund dabei sein. Den dänischen Teamstürmer holte der Dritte der Vorsaison um 70 Millionen Euro von Atalanta Bergamo. Liverpool ist im Umbruch: Routiniers wie Jordan Henderson (Al-Ettifaq), Fabinho (Ittihad Club) und James Milner (Brighton & Hove) wurden abgegeben, der Ex-Salzburger Dominik Szoboszlai und der argentinische Weltmeister Alexis Mac Allister sollen frischen Wind in das Team von Trainer Jürgen Klopp bringen.

1. Runde: Freitag, 21 Uhr: Burnley – Manchester City. Samstag, 13.30 Uhr: Arsenal – Nottingham; 16 Uhr: Bournemouth – West Ham, Brighton & Hove – Luton, Everton – Fulham, Sheffield – Crystal Palace; 18.30 Uhr: Newcastle – Aston Villa. Sonntag, 15 Uhr: Brentford – Tottenham; 17.30 Uhr: Chelsea – Liverpool. Montag, 21 Uhr: Manchester United – Wolverhampton.

