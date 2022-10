Salzburgs stolze Heimserie ist gerissen

Österreichs Fußball-Doublegewinner FC Salzburg hat die erste Heimniederlage seit Dezember 2020 bzw. in der Trainer-Ära von Matthias Jaissle kassiert. Die "Roten Bullen" unterlagen dem FC Chelsea am fünften Spieltag der Champions League nicht unverdient 1:2 (0:1) und müssen jetzt um das Überwintern im Europacup bangen.

Am Mittwoch in einer Woche (21 Uhr, ServusTV) braucht es Zählbares im Mailänder Meazza-Stadion, wo der italienische Meister AC Milan der Gegner sein wird. Chelsea hingegen ist alle Sorgen los, die Engländer stehen bereits fix im Achtelfinale der "Königsklasse".

In memoriam Dietrich Mateschitz Bild: GEPA pictures/ David Geieregger (GEPA pictures)

29.520 Fans hatten die restlos ausverkaufte Red-Bull-Arena in Wals-Siezenheim in einen "Hexenkessel" verwandelt, der mit einem Schuss Gänsehaut-Atmosphäre garniert war. Das war nicht nur der Bedeutung des Spiels geschuldet.

Die Minute des Applauses (von den Rängen und auch auf Salzburger Seite) für den 78-jährig verstorbenen Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz entsprach seinen Vorstellungen, es war eine Geste des Respekts, der Wertschätzung und der Anerkennung für einen Mann, ohne den es solche Auftritte auf der größten internationalen Bühne auf Klubebene nie gegeben hätte.

Salzburg wollte unter dem Transparent "Danke Didi" sein bewährtes und gefürchtetes Pressing aufziehen, das sah 20 Minuten lang ganz gut aus. Doch auf der anderen Seite stand eben der FC Chelsea, der 2020/21 die Champions League gewonnen hatte.

Es wäre zu billig, die Dominanz der "Blues" auf gewisse personelle Engpässe bei den Mozartstädtern zurückzuführen. Es waren zwar nicht die ursprünglich befürchteten neun Ausfälle, mit Solet, Capaldo, Kapitän Ulmer (immerhin auf der Bank) und Fernando fehlten aber immerhin vier absolute Stammkräfte in der Startelf, die die jüngste in der Salzburger "Königsklassen"-Geschichte war.

"Danke Didi": Eine Minute des Applauses in Erinnerung an den verstorbenen Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz Bild: GEPA pictures/ David Geieregger (GEPA pictures)

Sehr offensive Chelsea-Formation

Die Londoner hatten eine geballte Offensivpower aufgeboten. Das Team von Graham Potter, der seit seinem Amtsantritt noch ungeschlagen ist, tauchte mit Havertz, Sterling, Aubameyang und Pulisic auf. Als ordnende Hände operierten Italiens Europameister Jorginho und Mateo Kovacic.

Der gebürtige Linzer (Schülerliga-Kicker der SportMS Kleinmünchen) und kroatische Nationalspieler hatte keine Lust, den Österreichern irgendetwas zu schenken. Im Gegenteil: Nachdem ihm Wöber den Ball bei einem Zweikampf unglücklich zugespitzelt hatte, versenkte der 28-jährige Kovacic in der 23. Minute den Ball gnadenlos aus rund 16 Metern mit der Innenseite im linken Eck. Chelsea führte 1:0 - nicht unverdient, obwohl Salzburg zuvor einen Warnschuss durch Sucic abgegeben hatte (15./drüber).

Das war bei Weitem nicht der einzige Moment, in dem Chelseas große Klasse aufblitzte. Der Kader hat einen Marktwert von 861,5 Millionen Euro, jener der Salzburger bringt es auf 203,93 Millionen. Tendenz steigend. Es kommt wieder was nach. Das untermauerte der 5:1-Sieg des U19-Teams über die Alterskollegen der Londoner in der UEFA Youth League ein paar Stunden zuvor.

Der Linzer Mateo Kovacic (li.) brachte den FC Chelsea mit 1:0 in Führung. Bild: GEPA pictures/ Mathias Mandl (GEPA pictures)

Salzburg war zur Pause mit dem 0:1 gut bedient, der bärenstarke Torhüter Köhn verhinderte einen deutlich höheren Rückstand - im Duell mit Havertz (2.) und dreimal gegen Aubameyang, der zunächst per Kopf (26.), dann völlig freistehend (32.) und in der Folge mit einem platzierten Flachschuss (45.+2) scheiterte. "Es hätte durchaus schon 3:0 oder 4:0 stehen können", urteilte ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick.

Traumstart in die zweite Halbzeit

Salzburg-Trainer Matthias Jaissle brauchte Antworten auf den Einbahnstraßenfußball. Und schien sie zu finden. Die 49. Minute war gerade angebrochen, als Wöber über halblinks vorstieß. Die Hereingabe des Ersatz-Kapitäns war perfekt für den Laufweg von Junior Adamu, der souverän zum 1:1 einschoss - Saisontor Nummer zehn. Glück hat der Tüchtige.

Junior Adamu (re.) traf in der 49. Minute zum 1:1. Bild: KRUGFOTO (APA/KRUGFOTO)

Für Chelseas Ambitionen war das nur ein zwischenzeitlicher Dämpfer. Die "Blues" erhöhten wieder die Schlagzahl, wieder rettete Köhn brillant gegen Aubameyang (52.), nach der anschließenden Ecke klärte Adamu auf der eigenen Linie (52.). Der ist hinten wie vorne ein Aktivposten.

Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem Chelsea die Nase vorne haben sollte. Pulisic düpierte drei (nicht gerade aggressiv attackierende) Salzburger, für den deutschen Nationalspieler Kai Havertz war die Schussbahn aus rund 18 Metern frei, der Abschluss per Schlenzer ins linke Kreuzeck ließ neutrale Beobachter mit der Zunge schnalzen - 1:2 (64.).

Doch Salzburg gab sich nicht geschlagen. "Joker" Sesko prüfte Chelsea-Torhüter Kepa (67.), der 120 Sekunden später indisponiert durch den Strafraum irren sollte. Pavlovic kam vor ihm zum Kopfball, Routinier Thiago Silva kratzte den Ball kompromisslos vor der Linie weg (69.).

Okafor: "Wir haben alles gegeben"

Für Österreichs Double-Gewinner war das so etwas wie der Auftakt für eine intensive Schlussphase, die Sturm- und Drang-Periode wurde aber nicht belohnt. Am Ende jubelte Chelsea.

"Großes Kompliment an die Fans für den Support", sagte Salzburg-Stürmer Noah Okafor: "Wir haben alles gegeben. Leider hat es heute nicht gereicht, aber wir lassen uns nicht hängen. Wir haken das ab, jetzt geht es nach Mailand."