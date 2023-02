Salzburgs Respekt vor der Kulisse im Stadio Olimpico

Das Stadio Olimpico steht für so manche magische Fußballnacht. Unvergessen ist etwa die denkwürdige Aufholjagd der AS Roma gegen den FC Barcelona (damals mit Lionel Messi). Die "Wölfe" behielten im April 2018 nach einer 1:4-Auswärtsniederlage mit 3:0 die Oberhand und zogen aufgrund der (mittlerweile abgeschafften) Auswärtstorregel in das Champions-League-Semifinale ein.

Salzburg-Trainer Matthias Jaissle weiß nicht zuletzt deshalb, welche Herkulesaufgabe auf seine "Roten Bullen" im heutigen Zwischenrunden-Rückspiel der Europa League (21 Uhr, ServusTV und Sky) zukommt. "Wer schon dort war, weiß, welche Energie diese Arena ausstrahlt", betonte der 34-jährige Deutsche, dessen Team mit einem 1:0-Vorsprung aus der ersten Partie in die italienische Hauptstadt gereist ist.

Die AS Roma erwartet mehr als 62.000 Fans, die dem Team von Jose Mourinho schon öfter Flügel verliehen haben. In der laufenden Meisterschaft kassierten die Giallorossi um die beiden angeschlagenen und deshalb fraglichen Offensiv-Stars Paulo Dybala und Tammy Abraham nur fünf Tore in elf Heimspielen, im Europacup sprangen zu Hause in den jüngsten 15 Partien elf Siege heraus.

19 Legionäre, 16 A-Nationalspieler, 338,75 Millionen Marktwert

"Wir treffen auf einen absoluten Top-Gegner, es wird eine brutale Challenge", weiß Jaissle. Die AS Roma hat 2022 nicht nur die Europa Conference League gewonnen, sie ist als Dritter der Serie A aktuell auch auf Champions-League-Kurs.

19 Legionäre und 16 A-Nationalspieler stehen im Kader, dessen Marktwert mit 338,75 Millionen Euro beziffert wird. Das Ensemble aus Salzburg bringt es vergleichsweise auf 223,33 Millionen. Davon entfallen 20 Millionen auf den serbischen Innenverteidiger Strahinja Pavlovic.

Die Mozartstädter werden ihr Mentalitätsmonster in der Ewigen Stadt schmerzlich vermissen, eine Sperre lässt keinen Einsatz zu. Ebenfalls nicht an Bord ist der Brasilianer Fernando, bei dem im Abschlusstraining neuerlich Oberschenkelprobleme auftraten. Dafür sind die beiden Helden von Wals-Siezenheim topfit.

Goalie Philipp Köhn dürfte wieder alle Hände voll zu tun bekommen, Nicolas Capaldo war der Gold-Torschütze in der 88. Minute. "Der Schlüssel wird sein, dass wir wieder sehr diszipliniert agieren, konzentriert verteidigen und mutig auftreten", sagte Jaissle.

Ob das gelingt, werden 90 oder gar 120 Minuten zeigen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Lionel Messi Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.