Salzburgs Hit gegen Real bei Club-WM mitten in der Nacht

Der Hit gegen Real Madrid wird laut dem am Samstag veröffentlichten Spielplan des Turniers am 26. Juni in Philadelphia um 21.00 Uhr Ortszeit angepfiffen. In Österreich ist es dann 3.00 Uhr nachts.

In den weiteren Gruppenspielen gegen CF Pachuca aus Mexiko in Cincinnati (18. Juni) sowie gegen Al-Hilal aus Saudi-Arabien in der Hauptstadt Washington (22. Juni) erfolgt der Ankick um Mitternacht österreichischer Zeit. Salzburg nimmt erstmals an der Club-WM teil.

