Können die Fußballer von RB Salzburg heute (18.45 Uhr, Servus TV live) in der Champions League daheim gegen Wolfsburg bereits einen ganz großen Schritt in Richtung Aufstieg setzen? Bei einem Sieg im heutigen Spiel würde Salzburg mit sieben Punkten an der Tabellenspitze stehen. Der Vorsprung auf den dritten Platz würde dann bereits fünf Punkte betragen, da auch nach dem Duell im Parallelspiel zwischen Sevilla und Lille eine der beiden Mannschaften nur zwei Punkte haben wird.