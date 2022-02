Salzburgs 1:1 gegen die Bayern: Bitter und doch historisch

Es waren schon surreale Szenen, die sich unmittelbar nach dem Schlusspfiff beim 1:1 im Achtelfinale der Fußball-Champions-League-Achtelfinale zwischen Salzburg und dem FC Bayern abspielten. Auf der einen Seite standen die Fußballer von Salzburg mit hängenden Köpfen, als ob sie gerade ein 0:4-Debakel erlitten hätten. Daneben lächelten die Spieler des FC Bayern wie nach einem lockeren Trainingsmatch. Es war ein Lachen der Erleichterung.

Ob die Stimmung deshalb so gut war, weil man weiß, dass es sich beim Rückspiel in drei Wochen daheim mit dem Aufstieg trotzdem ausgehen wird? Wahrscheinlich.

Werden die Salzburger auch beim Rückspiel so frech auftreten, alles auf eine Karte setzen – auch auf die Gefahr hin, dass die Kraft nach einer derart intensiven Halbzeit wie am Dienstag im Laufe der 90 Minuten zwangsläufig nachlassen muss? Mit Sicherheit.

Auf jeden Fall wurde am Mittwoch unabhängig vom weiteren Ausgang dieses Duells ein Stück österreichischer Fußball-Geschichte geschrieben. Der starke Salzburger Auftritt war einer mit Ansage. Es mag vielleicht (noch) nicht reichen, um einen Klub wie die Bayern am Ende wirklich zu besiegen. Aber das Werkzeug, um auch den Top-Klubs in Europa wehzutun, das haben die Salzburger definitiv.

"Wir fahren jetzt mit breiter Brust nach München. Der Ausgleich in der 90. Minute hat kurz geschmerzt. Aber mit etwas Abstand überwiegt der Stolz", sagte Salzburgs Trainer Matthias Jaissle nach dem mutigen Auftritt seiner Mannschaft. Beinahe wäre es gelungen, den Bayern die erste Niederlage gegen einen österreichischen Klub seit 1967 (Rapid) zuzufügen. Es sollte nicht reichen, weil Kingsley Coman, der auch sonst die Bayern-Top-Stars Robert Lewandowski und Thomas Müller in den Schatten stellte, etwas dagegen hatte.

Die Unzufriedenheit bei den Bayern war danach spürbar. "Beim Gegentor hat uns Salzburg nicht total ausgekontert. Wir hatten immer noch viel Personal, sind am Flügel nicht richtig ins Duell gegangen", bemängelte Trainer Julian Nagelsmann. "Für die europäische Spitze fehlt uns noch einiges, aber ich werde die Welt jetzt nicht untergehen lassen, auch wenn es medial gewünscht wird."

Nur 25.000 Fans beim Rückspiel

Für Nagelsmann war das Remis aufgrund der Steigerung in der zweiten Halbzeit verdient, für Jaissle wäre der Sieg der gerechte Lohn für die Top-Leistung gewesen. Beide Argumentationslinien sind nachvollziehbar. In drei Wochen wird es einen Sieger geben müssen, jedes Remis bedeutet eine Verlängerung. Ein kleiner Vorteil für Salzburg: In die Allianz-Arena dürfen nur 25.000 statt 70.000 Fans eingelassen werden.