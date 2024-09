Salzburg startete mit Sieg in Prag in die Youth League

Oghenetejiri Adejenughure brachte die Salzburger früh in Führung (8.), nach dem Ausgleichstreffer der Tschechen (52.) sorgten Marc Striednig (55.) und Jano Zeteny (64.) für die Entscheidung. Prag gelang nur noch der Anschlusstreffer (67.).

"Das tut uns gut. Wir sind super gestartet und verdient in Führung gegangen. Dann bekommen wir aus dem Nichts das 1:1, diese brenzlige Phase ,löschen' wir dann wieder. In der einen oder anderen Situation waren wir zu naiv, da müssen wir klarer agieren - so ist es eng geblieben. In der Youth League nimmt man nirgends einfach so etwas mit, Sparta Prag war ein richtig guter Gradmesser", erklärte Beichler.

Weiter geht es für die jungen Salzburger mit dem Heimspiel am 1. Oktober (14.00 Uhr) in Liefering gegen Stade Brest. Die Youth League wird analog zur Champions League mit 36 Teams und einer Ligatabelle gespielt.

