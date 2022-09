Schauen Sie sich das an: Salzburg-Star schoss sich mit Traumtor für den LASK warm

Wenn am Samstag (17 Uhr) der Fußball-Bundesliga-Schlager zwischen dem FC Salzburg und dem LASK in der Red-Bull-Arena angepfiffen wird, dann müssen sich die Schwarz-Weißen auf einen blendend aufgelegten Mittelstürmer der Mozartstädter gefasst machen. Der 19-jährige slowenische Nationalspieler Benjamin Sesko glänzte in der UEFA Nations League mit einem Traumtor, das in den sozialen Netzwerken um die Welt ging.

Was war passiert? In der 28. Minute schlug Petar Stojanovic eine Flanke aus dem Halbfeld. Sesko nahm den Ball aus spitzem Winkel mit vollem Risiko volley und versenkte die „Kugel“ mit seinem „schwachen“ linken Fuß perfekt im rechten Eck zum 1:0, der schwedische Torhüter Robin Olsen konnte nur noch verdutzt hinterhersehen.

Das Match endete übrigens 1:1. Seskos viertes Tor im 15. Ländermatch war nicht unwichtig: Slowenien schaffte mit dem Unentschieden den Klassenerhalt in der Liga B, Schweden muss hingegen in die dritte Kategorie absteigen.

Dieser glänzende Spielzug ließ Erinnerungen an das EURO-Finale 1988 wach werden. Damals hatte Marco van Basten beim 2:0-Sieg der Niederlande über die Sowjetunion den Ball aus scheinbar unmöglichem Winkel ebenfalls volley versenkt.

Die Kollegen vom slowenischen TV-Sender „Sportklub Slovenija“ waren außer sich vor Begeisterung und fragten ob der Ähnlichkeit des Tores auch prompt: „Marco van Basten, wo bist du jetzt?“

Sesko wird im Sommer 2023 um 24 Millionen Euro innerhalb des Red-Bull-Imperiums von Salzburg nach Leipzig wechseln.