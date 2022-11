Salzburg rüstet sich für das "Wunder von Mailand"

Italiens Fußballmeister AC Milan hat den Druck, Österreichs Double-Gewinner FC Salzburg vor dem Spiel des Jahres heute (21 Uhr, ServusTV, Sky) in Mailand die Personalnot in Dosen. Die "Roten Bullen" brauchen im Gruppenfinale der Champions League einen Sieg, um wie in der vergangenen Saison das Achtelfinale zu erreichen. Das ist das Ziel, auch wenn die Liste der "Patienten" mit Capaldo, Fernando, Adamu, Solet, Koita, Omoregie, Okoh und Tijani ausufernd wirkt.

"Nicht viele hatten uns zugetraut, dass es überhaupt so weit kommen würde. Das ist nicht selbstverständlich. Unabhängig von der Ausgangsposition wollen wir mutig nach vorne spielen", sagte Salzburg-Coach Matthias Jaissle vor dem Duell mit jenem Traditionsklub, der nicht weniger als sieben Mal in der "Königsklasse" (zuletzt 2006/07) triumphiert hat. Trotzdem sind die "Rossoneri", die am Montag den Vertrag mit Trainer Stefano Pioli bis 2025 verlängert haben, nicht unverwundbar. In der Serie A steht Milan – sechs Punkte hinter Spitzenreiter Napoli – auf dem dritten Rang, am Sonntag setzte es mit dem 1:2 beim FC Torino die zweite Saisonniederlage.

Die Qualität des Kaders ist unbestritten, sein Marktwert beziffert sich auf 550,55 Millionen Euro, davon entfallen allein 70 Millionen auf den portugiesischen Linksaußen Rafael Leao, der beim 1:1 in Wals-Siezenheim in der 94. Minute die Stange getroffen hat. Heute braucht Salzburg das Glück des Tüchtigen – ohne in der Tabelle den Blick nach "unten" zu vernachlässigen.

Es geht generell um das Überwintern im internationalen Geschäft. Der dritte Platz berechtigt zum Übersiedeln in die Europa League, die auch für Dinamo Zagreb rechnerisch noch ein Thema ist. Die Kroaten liegen zwei Punkte hinter Salzburg und haben mit Chelsea auswärts eine mindestens genauso harte Nuss zu knacken. Das Worst-case-Szenario lautet wie folgt: Salzburg verliert in Mailand, Zagreb gewinnt in London. Dann wäre das Europacup-Aus der Mozartstädter besiegelt und ein weiterer Millionenregen (bis zu knapp zehn Millionen ohne Ticketverkauf) Illusion.

4000 Schlachtenbummler

Wie auch immer: An Selbstvertrauen mangelt es dem rot-weiß-roten Aushängeschild, das zuletzt gegen Hartberg (1:0) minimalistisch unterwegs war, nicht, Gleiches gilt für den emotionalen Rückhalt. Rund 4000 Salzburg-Fans treten die Italienreise in fünf Flugzeugen, 20 Bussen und zahlreichen Privatautos an. "Wir sind begeistert von dieser Unterstützung", betonte Klub-Geschäftsführer Stephan Reiter. 1A sollte auch die Schiedsrichterleistung sein. Der Spanier Antonio Mateu Lahoz leitete 2021 das Champions-League-Finale zwischen Chelsea und Manchester City (1:0). (alex)