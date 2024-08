Salzburg knackte erneut den Millionen-Jackpot

Österreichs Fußball-Krösus qualifizierte sich am Dienstag im Play-off gegen Dynamo Kiew zum sechsten Mal in Folge für die finanziell enorm lukrative Königsklasse und kann damit wie Doublesieger Sturm Graz mit einem Startgeld von 18,6 Millionen Euro planen. Jeder Sieg in der neuen, acht Spiele je Club umfassenden Ligaphase bringt 2,1 Millionen Euro, jedes Remis 700.000.

Die Endplatzierung in der neuerdings 36 Teilnehmer umfassenden Champions-League-Tabelle hält weitere Prämien parat. Zwei Millionen Euro erhalten Vereine auf den Plätzen eins bis acht, eine Million jene auf den Plätzen 9 bis 16. Der 914 Millionen Euro schwere Topf für leistungsabhängige Beträge (37,5 Prozent der Gesamtdotation) ist damit aber nicht ausgeschöpft.

Ein neues Anteilsmodell kommt zum Tragen. Das letztplatzierte Team erhält einen Anteil, dessen Wert zumindest 275.000 Euro beträgt. Für jeden Rang kommt ein zusätzlicher Anteil hinzu, sodass das am besten platzierte Team 36 Anteile erhält. Der Betrag je Anteil wird sich noch erhöhen, weil durch Unentschieden am Spielfeld Punkteprämien eingespart werden und hier einfließen.

Fiktives Beispiel: Ein Team, das mit drei Siegen aus acht Spielen auf Platz 16 landet, lukriert anhand der leistungsabhängigen Boni zumindest zusätzliche 14 Millionen Euro. Hinzu kommen Einnahmen aus der dritten Säule neben Startgeld und Leistungsprämien, dem neuen Wertprämien-Pool (Medienrechte-Verkauf, Club-Koeffizient), der immerhin 35 Prozent (853 Millionen Euro) der Gesamtdotation ausmacht.

Für die drei Europacup-Bewerbe Champions League, Europa League und Conference League schüttet die UEFA in dieser Saison insgesamt 3,31 Milliarden Euro aus. Der Löwenanteil, nämlich 74,4 Prozent (2,47 Milliarden), fließt in die Champions League. 17,02 Prozent (565 Millionen) gehen an Teilnehmer der Europa League und 8,6 Prozent (285 Millionen) an Teilnehmer der Conference League.

Da sich Salzburg erstmals auch für die von 15. Juni bis 13. Juli 2025 stattfindende Club-WM in den USA qualifiziert hat, sind weitere Millionen garantiert. Klare Angaben bezüglich des Startgelds gibt es für die XXL-Ausgabe mit erstmals 32 Mannschaften bisher aber nicht.

