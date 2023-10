Salzburg geht auf die nächste Überraschung los

Als Salzburg 2018 ins Halbfinale der Fußball-Europa-League stürmte, war San Sebastian in der ersten K.-o.-Runde ein erfolgreicher Zwischenstopp. Am Dienstag geht Österreichs Meister zu Hause gegen Real Sociedad auf die nächste Überraschung in der Champions League nach dem 2:0 zum Auftakt bei Benfica Lissabon los (18.45 Uhr).

"Wir haben gesehen, dass, wenn jeder auf seinem höchsten Level agiert, es möglich ist, jeden Gegner zu schlagen. Alle haben gemerkt, dass wir als Mannschaft richtig gut sind", erklärte Ex-LASK-Torhüter Alexander Schlager. Auf eine ähnlich starke Leistung hofft Trainer Gerhard Struber: "Wir müssen massiv an unsere Grenzen marschieren, um dort fortzusetzen, wo wir in Lissabon aufgehört haben."

Der vormalige Salzburg-Torjäger Jonatan Soriano traut seinem Ex-Klub den Sieg zu. Wenn Real Sociedad "nicht konzentriert und intensiv loslegt, kann es sein, dass sie eine Überraschung erleben", sagte der 38-Jährige im Interview mit "Mundo Deportivo".

Ex-Klub von Kühbauer und Pürk

Die bisher einzige Saisonniederlage kassierten die Basken, für die mit Marcus Pürk (1995/96) und Ex-LASK-Trainer Dietmar Kühbauer (1997 bis 2000) zwei Österreicher am Ball waren, beim 1:2 gegen Real Madrid. Beim 1:1 zum Champions-League-Ankick brachten die Basken Inter Mailand an den Rand einer Niederlage. Struber: "Es ist ein Gegner, der ein bisschen auf Understatement macht, aber in der Liga gerade fantastische Leistungen zeigt und sehr stabil wirkt." Er warnte vor allem vor dem 22-jährigen Japaner Takefusa Kubo. "Er kann Tore schießen, er kann in alle Richtungen assistieren."

