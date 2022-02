1:1  Nur in der 90. Minute war Bayern voll da

So bitter ist der Fußball. Da holte Red Bull Salzburg am Mittwochabend im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen den großen FC Bayern vor 29.500 begeisterten Fans ein 1:1 (1:0)-Remis, und doch fühlte sich das Ergebnis wie eine Niederlage an, weil Kingsley Coman in der 90. Minute praktisch aus dem Nichts der Ausgleich gelang. In einem Spiel, in dem die Salzburger ein hochverdienter Sieger gewesen wären. „Es war unglaublich, aber leider ein unglückliches Unentschieden“, sagte Salzburgs „Edeljoker“ und Torschütze Junior Adamu. Kämpferischer Nachsatz: „Es ist noch nicht vorbei.“

Bei Ankündigungen vor einem Match waren schon viele Mannschaften Weltmeister oder Champions-League-Sieger. Die Art und Weise, wie die Salzburger aber ihr Vorhaben in die Tat umsetzten, war ganz große Klasse. „Mia san mia“ – das galt zumindest bis zur 89. Minute nicht für die Bayern, sondern für Österreichs Meister. Aber ein Spiel dauert eben 90 Minuten oder länger – und bei den Bayern sowieso.

Die Salzburger zogen ihr Spiel durch, ohne Respekt vor dem „Riesen“ zu zeigen und bearbeiteten die – wie erwartet wackelige – Bayern-Dreierkette ordentlich. Da half den Gästen auch der 60:40-Prozent-Ballbesitz in der ersten Halbzeit nichts. Bei den Salzburger Umschaltmomenten ging es für die Defensive der Bayern oft zu schnell.

Dabei war der Schock groß, als Noah Okafor bereits nach elf Minuten mit Muskelproblemen vom Feld musste. Ersatzmann Adamu, der vor zwei Jahren noch mit dem FC Liefering der Abwehr der SV Ried in der zweiten Liga um die Ohren gelaufen war, schloss nach Aaronson-Vorlage sehenswert per Schlenzer ins lange Eck ab. Bayerns Keeper Sven Ulreich war ohne Chance (21.).

Aaronson hatte nur drei Minuten später das 2:0 auf dem Fuß, scheiterte jedoch an Ulreich. Auch offensiv war von den Bayern wenig zu sehen. Auf die erste Chance von Robert Lewandowski musste man bis zur 59. Minute warten. Sane (30.) und Gnabry (44.) hatten zumindest leise bei Salzburgs Torhüter Philipp Köhn angeklopft.

Nach der Pause agierten die Bayern entschlossener, doch Salzburgs Keeper Philipp Köhn war ein Fels in der Brandung – erst egen Leroy Sane, dann gegen Serge Gnabry (76.). Vier Minuten später hätten die Salzburger den Sieg fixieren müssen. Ulreich parierte den Versuch von Karim Adeyemi, bei Adamus Nachschuss rettete Benjamin Pavard knapp vor der Line (80.). „Kompliment an Salzburg und an die Fans. Mit ein bisschen Pech steht es 2:0, aber letztlich war das 1:1 verdient“, betonte Bayern-Star Thomas Müller, der kurz vor Anbruch der Nachspielzeit den Ball per Kopf zu Coman verlängert hatte. Der Franzose traf an Köhn vorbei ins kurze Eck – 1:1 (90.).

Für wenige Sekunden war es in der Bullen-Arena völlig still gewesen. Doch die Enttäuschung wich schnell der Zuversicht. Im Rückspiel am 8. März ist alles möglich. Dieses Achtelfinal-Duell beginnt bei 0:0, nachdem die Auswärtstorregel abgeschafft wurde.