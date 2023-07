Sabitzer wechselt von den Bayern zum Konkurrenten

Beim Wechsel von ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer vob Bayern München zu Dortmund fehlt nur noch die offizielle Bestätigung. "Bild" und "Sky" hatten am Sonntag vermeldet, dass der 29-Jährige dem BVB bereits zugesagt habe, der Vertrag wird bis Sommer 2027 laufen. Sabitzer war zuletzt von den Bayern an Manchester United verliehen und besitzt in München noch einen Vertrag bis 2025.

Am Sonntag war Sabitzer noch bei der Team-Präsentation des FC Bayern für die kommende Saison dabei. Die Reise mit der Mannschaft nach Asien tritt er nicht mehr an.

Sabitzer spielte in den sportlichen Planungen von Trainer Thomas Tuchel keine Rolle, zumal mit Konrad Laimer ein ÖFB-Teamkollege für das zentrale Mittelfeld verpflichtet wurde.

In Dortmund soll Sabitzer die Lücke füllen, die nach dem Wechsel des Engländers Jude Bellingham zu Real Madrid entstanden ist. Als Ablöse werden 19 Millionen Euro samt Bonuszahlungen kolportiert. Sabitzer soll auch Angebote aus England und Italien vorliegen gehabt haben.

