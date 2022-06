Russlands Fußballverband legt Protest gegen Ukraine-Trikots ein

Russlands Fußballverband (RFU) reichte beim Weltverband FIFA einen Protest gegen die Nationalteamtrikots der Ukraine ein.

Anstoß ist die Silhouette des Landes, die auf dem Dressen zu sehen ist. Diese schließt auch die Krim ein, die von Russland 2014 völkerrechtswidrig annektiert wurde. „Wenn Territorium Russlands auf der Ausrüstung anderer Nationen abgebildet wird, müssen wir einen Protest einlegen“, wird RFU-Ehrenpräsident Wjatscheslaw Koloskow in der russischen Nachrichtenagentur TASS zitiert.

Die FIFA hat sich dazu bisher nicht geäußert. Dieser Streitpunkt ist nicht neu. Bereits im Vorjahr protestierte Russland aus dem selben Grund gegen die EM-Shirts der Ukraine. Damals durfte die Landesumrissen bestehen bleiben, nur der aufgedruckte Schriftzug „Ehre den Helden“, musste entfernt werden.

Wegen einer unglücklichen 0:1-Niederlage gegen Wales hat die Ukraine die WM-Qualifikation verpasst. Am Mittwochabend gastiert die Auswahl in der Nations League in Irland.