Rückschlag für Bologna-Trainer

"Wenn die erste Lektion noch nicht genug war, gebe ich ihm eine weitere", sagte der Trainer bei einer Pressekonferenz des Klubs von Marko Arnautovic in Bezug auf den Krebs, der einen erneuten Spitalsaufenthalt notwendig macht. Seit 2019 betreut Mihajlovic Bologna, bereits im ersten Jahr musste er wegen der Krankheit pausieren und erhielt eine Knochenmarktransplantation. Seine Genesung sei ausgezeichnet gewesen, so Mihajlovic, "aber diese Krankheit ist hinterhältig". Auch diesmal werde er aber "nur einige Spiele" verpassen, kündigte der 53-Jährige an.