Rose wechselt zu Dortmund

Der 44-Jährige machte von einer Ausstiegsklausel in seinem Vertrag Gebrauch, fünf Millionen Euro soll die Ablöse betragen.

Die Kritik an Roses zögerlicher Haltung veranlassten ihn und den Klub offenbar, die Spekulationen zu beenden. Am 6. Februar hatte Sportdirektor Max Eberl die Wahrscheinlichkeit für einen Rose-Verbleib noch auf "98 Prozent" taxiert. Jetzt muss er auf Trainersuche gehen. Als Kandidat wurde bereits Jesse Marsch gehandelt, der Rose bereits in Salzburg beerbte.