Ronaldo will Karriere nicht in Europa beenden

"Ich bin mir zu 100 Prozent sicher, dass ich zu keinem europäischen Verein zurückkehren werde. Ich bin 38 Jahre alt", sagte der Offensivstar des saudischen Clubs Al-Nassr einem ESPN-Bericht zufolge vor Journalisten in Portugal. Im vergangenen Dezember hatte der Superstar einen Vertrag über zweieinhalb Jahre in Saudi-Arabien unterschrieben.

Der einst für Sporting Lissabon, Real Madrid und Manchester United spielende Ronaldo habe damit den Weg für andere Topspieler geebnet, weitere würden folgen, sagte der Portugiese. "Der europäische Fußball hat viel an Qualität verloren. Die einzige gültige und immer noch gut funktionierende Liga ist die Premier League. Sie ist allen anderen Ligen weit voraus", sagte Ronaldo nach einer 0:5-Niederlage Al-Nassrs in einem Freundschaftsspiel am Montagabend gegen den spanischen Erstligisten Celta Vigo.

Auch gegen Argentiniens Weltmeister Lionel Messi erlaubte sich Ronaldo eine kleine Spitze: "Die saudische Liga ist besser als die MLS", sagte der fünfmalige Weltfußballer. Sein langjähriger Konkurrent Messi spielt künftig in der Major League Soccer für Inter Miami. Dort hat der siebenmalige Weltfußballer einen Vertrag bis 2025 unterzeichnet.

In die saudischen Liga sind unter anderem die Topspieler Karim Benzema von Real Madrid und N'Golo Kanté von Chelsea gewechselt. "Jetzt kommen alle Spieler hierher", sagte Ronaldo, "in einem Jahr werden noch mehr Spitzenspieler nach Saudi-Arabien kommen." Allerdings nicht zu seinem Club. Aufgrund ausstehender Schulden gegenüber Leicester City hatte der Weltverband FIFA vor wenigen Tagen Al-Nassr mit einer Transfersperre belegt.

