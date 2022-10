Ronaldo vor dem Aus bei Manchester United

Seit dem vergangenen Sommer ist bekannt: Cristiano Ronaldo (37) will Manchester United verlassen. Nun könnte es im Winter tatsächlich zum Abschied kommen. Das berichtet der englische „Telegraph“.

Wie die Zeitung schreibt, ist Trainer Erik ten Hag bereit, den Superstar, der noch einen Vertrag bis 2023 hat, ziehen zu lassen, wenn ein akzeptables Angebot vorliegt.

Das Ziel von Ronaldo im Sommer war, unbedingt zu einem Verein zu wechseln, der in der Champions League spielt. Für diesen Transfer bot Berater Jorge Mendes (56) den Portugiesen bei zahlreichen Topklubs an. Doch ernsthaftes Interesse gab es nur vom saudischen Verein Al Hilal und auch Manchester United weigerte sich bislang, Ronaldo zu transferieren. Diese Einstellung habe sich nun geändert, so der „Telegraph“.

Unter dem holländischen Trainer spiel Ronaldo bei United kaum noch eine Rolle. Sein einziger Startelf-Einsatz war bei der 0:4-Pleite gegen Brentford im August, seitdem kickte er als Einwechselspieler gerade mal 80 Minuten in der Premier League.