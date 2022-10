Ritter von der traurigen Gestalt

So hatte sich Robert Lewandowski seinen Wechsel vom FC Bayern zum FC Barcelona nicht vorgestellt. Der polnische Starstürmer war ausgezogen, um mit den Katalanen Europa fußballerisch zu erobern. 17 Mal traf der 34-Jährige in 16 Pflichtspielen, trotzdem hat sich das Kapitel Champions League nach fünf von sechs Spieltagen der Gruppenphase erledigt. Der spanische Vizemeister ist ausgeschieden – auch deshalb, weil ihm die Münchner (wieder einmal) die Grenzen aufgezeigt haben. Nach dem 0:2 in der Allianz-Arena setzte es diesmal eine 0:3-Pleite im Camp Nou.

Die Bayern haben die jüngsten sechs Duelle mit "Barca" gewonnen, das Torverhältnis von 22:4 spricht Bände. Kein Wunder, dass die iberischen Medien mit dem Team von Xavi hart ins Gericht gingen. "Europa hat jeglichen Respekt vor dem FC Barcelona verloren. Seit der Niederlage gegen Atletico Madrid 2016 ist die Mannschaft von Katastrophe zu Katastrophe geeilt – im freien Fall, ohne Bremse", schrieb die katalanische Zeitung "Sport".

"Barca ist nur Bayerns Spielzeug"

Die in Madrid ansässige "AS" sparte auch nicht mit Kritik: "Barca ist nur Bayerns Spielzeug. Die Münchner, die mit halber Kraft spielen, geben den Blaugrana einen Reality-Check und unterzeichnen das Begräbnis von Barca im zweiten Jahr in Folge schon in der Vorrunde." Heuer waren die Bayern und Inter Mailand die Stolpersteine, 2021 hatte es ebenfalls an den Münchnern und an Benfica kein Vorbeikommen gegeben.

Der Blick auf die Statistik untermauert das sportliche Desaster: Der FC Barcelona gab keinen einzigen Schuss auf das gegnerische Tor ab. "Das ist schon außergewöhnlich", freute sich FC-Bayern-Trainer Julian Nagelsmann, der den österreichischen Teamspieler Marcel Sabitzer zu Beginn der zweiten Halbzeit eingewechselt hatte. "Wir haben unsere Qualitäten gegen einen starken Gegner auf den Platz gebracht, das zeichnet uns aus. Der Sieg war hochverdient", sagte Torschütze Eric-Maxim Choupo-Moting.

Tröstende Worte und Umarmungen auf dem Rasen vermochten dem maßlos enttäuschten Lewandowski, der beim Stand von 0:2 vergeblich Elfmeter reklamiert hatte, kein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.

Dafür ist Frankfurt-Coach Oliver Glasner gut gelaunt und nach dem 2:1 gegen Marseille "wahnsinnig stolz" auf sein Team. "Wegen der vielen Ausfälle mussten wir extrem viel investieren und auch improvisieren. Wir hatten Spieler auf Positionen, von denen sie vor drei Monaten noch gar nicht gewusst hatten, dass sie existieren." Jetzt hat die Eintracht ein Endspiel bei Sporting, wo sie gewinnen muss, um in das Achtelfinale einzuziehen. Im ersten Duell behielten die Portugiesen in Deutschland mit 3:0 die Oberhand.