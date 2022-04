Rene Maric: Von Handenberg zu Borussia Dortmund

Vor sechs Jahren stellte Rene Maric noch als Co-Trainer der TSU Handenberg im Innviertel sein Team auf die Spiele der 1. Klasse Südwest ein. Morgen trifft der 29-Jährige, der mittlerweile als Co-Trainer von Marco Rose bei Borussia Dortmund arbeitet, auf den FC Bayern. Im OÖN-Interview erzählt er, wie er es in so kurzer Zeit so weit nach oben geschafft hat.