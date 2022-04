Real-Superstar Benzema: "Es war eine magische Nacht"

3:1 für Real Madrid, drei Tore von Karim Benzema: Für Spaniens Fußball-Spitzenreiter begann das Champions-League-Viertelfinale gegen Titelverteidiger FC Chelsea so, wie die Runde zuvor gegen Paris St. Germain geendet hatte. Das "Weiße Ballett" hat nach dem Sieg in London alle Trümpfe in der Hand, am Dienstag (21 Uhr) sollte im Estadio Santiago Bernabeu nichts mehr anbrennen. Das ist auch die Devise von Österreichs Teamkapitän David Alaba, der in seinem 100. Match in der "Königsklasse" seinen bereits 70. Sieg feierte. So ein Kunststück hat kein anderer zuvor geschafft.

"Wir waren wirklich gut vorbereitet, konzentriert, fokussiert", sagte der 29-jährige Wiener, der eine souveräne Vorstellung als Abwehrchef ablieferte. "Wir haben jetzt viel Selbstvertrauen, müssen aber im Rückspiel von der ersten Sekunde an bereit sein. Es ist noch nicht vorbei."

"Es wirkt inspirierend"

Doch wer einen wie Benzema in seinen Reihen hat, braucht sich keine Sorgen zu machen. Der 34-jährige Franzose spielt die Saison seines Lebens. In 36 Pflichtspielen traf er 37 Mal, darüber hinaus lieferte er 13 Torvorlagen. "Es ist einfach nur krank, wie Karim im Moment abliefert", staunt Alaba: "Ich sehe jede Woche, wie hungrig er ist und wie er täglich an sich arbeitet. Es wirkt inspirierend."

Ähnlich sieht das Real-Trainer Carlo Ancelotti. "Er ist einfach ein richtig kompletter Spieler, zeigt mehr und mehr Führungsqualitäten und wird immer wichtiger für diesen Verein", adelte der Italiener seinen Kapitän.

Klar, dass der Hochgelobte gute Laune versprüht. "Ich bin sehr zufrieden", sagte Benzema. "Es war eine magische Nacht – wie schon zuletzt im Bernabeu gegen Paris. Wir haben uns diesen Sieg wirklich verdient. Wir waren Real Madrid in der besten Ausgabe. Wir haben sehr gut gespielt – bis zur letzten Minute."

Wie begossene Pudel schlichen hingegen die Kicker des FC Chelsea vom Rasen im Stadion an der Stamford Bridge. Die vermeintliche Heimstärke scheint sich in Luft aufgelöst zu haben. Fünf Tage zuvor hatten die "Blues" gegen Premier-League-Aufsteiger Brentford 1:4 verloren.

"Das war wahrscheinlich die schlechteste erste Halbzeit, seit wir bei Chelsea sind – weit entfernt von allen Maßstäben, die wir uns selbst setzen", sagte Trainer Thomas Tuchel, dessen Erfolgslauf gegen Real jäh gestoppt wurde. Zuvor war der Deutsche in sechs Begegnungen mit den "Königlichen" ungeschlagen geblieben. Jetzt braucht Chelsea ein kleines Wunder, um nicht entthront zu werden.