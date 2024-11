Real Madrid hatte bei 3:0 bei Leganes in Liga keine Mühe

Die "Königlichen" wurden ihrer Favoritenrolle mit einem 3:0 bei Leganes gerecht und schafften damit eine gelungene Generalprobe vor dem Mittwoch-Schlager in der Champions League gegen Liverpool an der Anfield Road. Kylian Mbappe (43.), Federico Valverde (66.) und Jude Bellingham (85.) trugen sich am Sonntag in die Schützenliste ein.

Die einmal mehr ohne den verletzten ÖFB-Star David Alaba angetretenen Madrilenen verkürzten den Rückstand auf Tabellenführer FC Barcelona in dieser Runde auf vier Zähler. Die Katalanen waren am Samstag bei Celta Vigo über ein 2:2 nicht hinausgekommen. Real hat noch ein Nachtragsspiel in der Hinterhand.

