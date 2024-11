Real Madrid gewann gegen Osasuna 4:0, verlor aber drei Spieler verletzt

Der Brasilianer traf am Samstag in der spanischen Fußball-Meisterschaft beim 4:0 (2:0)-Heimsieg gegen den Tabellenfünften Osasuna dreimal (34., 61., 69.), Jude Bellingham steuerte mit seinem ersten Saisontor (42.) den vierten Treffer bei. Überschattet wurde der Erfolg von der wohl schweren Verletzung von Éder Militão.

Nächste schwere Knieverletzung befürchtet

Der brasilianische Verteidiger kam nach einer halben Stunde ohne gegnerische Einwirkung im Gäste-Strafraum zu Fall, hielt sich das rechte Knie und schrie vor Schmerz. Éder Militão hatte schon den Großteil der vorigen Saison wegen eines Kreuzbandrisses verpasst. Zuvor musste bereits sein Landsmann Rodrygo wegen einer Oberschenkelblessur ausgewechselt werden (20.).

Eder Militao dürfte sich schwer verletzt haben. Bild: (APA/AFP/OSCAR DEL POZO)

Zur zweiten Halbzeit kam dann auch Verteidiger Lucas Vázquez nicht zurück aufs Feld, nachdem er in der ersten Hälfte ebenfalls am Oberschenkel behandelt worden war. ÖFB-Teamverteidiger David Alaba fehlt Real schon seit rund einem Jahr wegen eines Kreuzbandrisses, der Wiener ist in dieser Woche wieder ins Training mit dem Ball eingestiegen.

Lesen Sie auch: Alaba bei Real zurück im Training mit dem Ball

Das zweitplatzierte Real verkürzte den Rückstand auf Tabellenführer Barcelona auf sechs Punkte. Barca gastiert zum Abschluss der 13. Runde der LaLiga am Sonntagabend bei Real Sociedad San Sebastian.

