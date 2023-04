Real Madrid gewann 2:0 – Benzema knackte Chelseas Abwehrriegel

Abwehrchef David Alaba machte mit Real Madrid einen großen Schritt in Richtung Halbfinale der Fußball-Champions-League: Beim Viertelfinal-Hinspiel gegen Chelsea war es einmal mehr Karim Benzema, der den Weg zum 2:0-Heimsieg ebnete.

Der Franzose knackte den Abwehrriegel, den Chelsea-Interimstrainer Frank Lampard aufgestellt hatte. Er suchte sich die 21. Minute für sein Abstaubertor aus – der Zeitpunkt passte perfekt: Es war sein 21. Treffer in den jüngsten 21 K. o.-Duellen in der Champions League. Real Madrid rannte weiter an, erst recht nach dem Ausschluss von Ben Chilwell (59.). Der eingewechselte Marco Asensio legte das verdiente 2:0 nach (74.).

AC Mailand siegte gegen Neapel

Das Hinspiel im giftigen italienischen Duell gewann der AC Mailand gegen Neapel durch das Kontertor von Ismael Bennacer (40.) mit 1:0. Gefährlicher waren davor die Gäste gewesen – aber ohne den verletzten Torjäger Victor Osimhen fehlte der Vollstrecker.

Mehr zum Thema Fußball International Tuchel nach 0:3 gegen Manchester: "Ich bin hochzufrieden" MANCHESTER. Manchester City hinterließ am Dienstagabend beim 3:0-Heimerfolg einen taumelnden FC Bayern München. Tuchel nach 0:3 gegen Manchester: "Ich bin hochzufrieden"

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Champions League

David Alaba Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.