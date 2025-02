Real Madrid: David Alaba vor Comeback in Startelf

Beschleunigt wird die Rückkehr des österreichischen Fußball-Teamkapitäns in die Startelf durch die Verletzung von Antonio Rüdiger, ist die spanische Tageszeitung Diario AS überzeugt. Der deutsche Innenverteidiger hat sich am Samstag bei der 0:1-Niederlage gegen Espanyol Barcelona eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zugezogen und muss laut AS mindestens 17 Tage pausieren.

Seit Comeback nur Kurzeinsätze

Demnach fällt Rüdiger für das Cupspiel am Mittwoch gegen Leganes, den LaLiga-Schlager gegen den Stadtrivalen und Tabellenzweiten Atletico Madrid am Samstag und das Play-off-Hinspiel in der Champions League gegen Manchester City am 11. Februar aus. Alaba "wird voraussichtlich in der Startelf gegen Manchester stehen. Eine Herausforderung, die sich schon vorher abzeichnete, durch Rüdigers Verletzung aber beinahe zwingend geworden ist", schrieb die Zeitung.

Der ÖFB-Teamspieler hatte nach 13-monatiger Verletzungspause am 19. Jänner sein Comeback gegeben und ist seither zu einigen Kurzeinsätzen gekommen.

