Real konzentriert sich auf das spannende Liga-Finale

Champions-League-Rekordgewinner Real Madrid muss auf den 14. Titel in der "Königsklasse" warten. Trotz des Ausscheidens im Halbfinale gegen Chelsea sparte Trainer Zinedine Zidane nicht mit Lob. "Ich bin stolz auf die Spieler. Wir haben unser Bestes gegeben, wir waren nur einen Schritt vom Endspiel entfernt", sagte der Franzose: "Chelsea hat eine großartige Leistung gezeigt, wir müssen ihnen gratulieren."

Die Madrilenen hoffen nun, die Saison mit der erfolgreichen Titelverteidigung in der Meisterschaft noch zu retten. Real liegt vier Runden vor Schluss punktgleich mit dem Erzrivalen FC Barcelona (je 74) zwei Zähler hinter Tabellenführer Atletico Madrid (76). Das Wochenende könnte vorentscheidend sein: Real empfängt am Sonntag (21 Uhr, DAZN) den vier Zähler zurückliegenden Tabellenvierten FC Sevilla, bereits morgen (16.15 Uhr, DAZN) gastiert Atletico im Topspiel der 35. Runde in Barcelona. "Wir werden Atletico noch abfangen", glaubt Kapitän Sergio Ramos.

Die Real-Fans sind auf Eden Hazard, der 2019 um 115 Millionen Euro vom FC Chelsea kam, nicht gut zu sprechen. TV-Bilder zeigten den Belgier, wie er unmittelbar nach der 0:2-Niederlage in London beim Abklatschen mit den Gegenspielern Edourd Mendy und Kurt Zouma in Lachen ausbrach.