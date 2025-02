Real gewann packenden Champions-Schlager bei ManCity mit 3:2

Die "Königlichen" machten am Dienstag im City of Manchester Stadium ohne den verletzten ÖFB-Star David Alaba im Finish einen 1:2-Rückstand wett und siegten noch mit 3:2. Für die "Citizens" war ein Doppelpack von Erling Haaland zu wenig. Die Entscheidung fällt am 19. Februar im Rückspiel.

Da finden auch die Rückspiele der anderen Dienstag-Partien statt. Borussia Dortmund siegte mit Marcel Sabitzer bei Sporting Lissabon genauso mit 3:0 wie Paris St. Germain in Guingamp gegen Stade Brest. Juventus Turin setzte sich gegen PSV Eindhoven mit 2:1 durch. Am Mittwoch folgen mit reichlich Österreich-Bezug die restlichen Partien. Club Brügge hat Atalanta Bergamo (Stefan Posch) zu Gast. Der FC Bayern München bekommt es mit Konrad Laimer auswärts mit Celtic Glasgow zu tun. Frankreichs Topclub AS Monaco mit Trainer Adi Hütter misst sich mit Benfica Lissabon.

Für die "Citizens" scheint sich eine ziemlich verhexte Saison fortzusetzen, und das obwohl Haaland der Partie mit seinen Toren Nummer 48 (19.) und 49 (80./Elfmeter) in seinem 48. Spiel in der "Königsklasse" den Stempel aufdrückte und auch Kylian Mbappe in den Schatten stellte. Nach einem Grealish-Lupfer stoppte Josko Gvardiol den Ball mit der Brust ideal für den Stürmerstar herunter, der sich die Chance nicht entgehen ließ.

Lattentreffer auf beiden Seiten

Die Spanier waren viel gefährlicher, hatten vorerst aber bei einem Lattentreffer von Vinicius Junior (25.) Pech. Allerdings landete wenig später im anderen Strafraum auch ein Kopfball von Manuel Akanji an der Latte (37.). Nach Wiederbeginn wurde den Zuschauern weiter ein Spektakel mit unheimlicher Leidenschaft und zahlreichen Torszenen geboten. Bei Reals Ausgleich war sehr viel Glück dabei. Nach einer Ceballos-Flanke traf Mbappe den Ball nur mit dem Schienbein, dadurch ging dieser aber gegen die Laufrichtung vom chancenlosen Goalie Ederson ins Tor (60.). Es war der 23. Pflichtspiel-Saisontreffer für den 26-jährigen Franzosen.

Nach Foulspiel von Ceballos an Phil Foden an der Strafraumgrenze gab es Elfmeter für ManCity, den Haaland sicher verwertete. Kurzzeitig lag gar das 3:1 in der Luft, Tore schoss aber nur mehr Real. Ederson patzte bei einem Vinicius-Junior-Schuss, weshalb Brahim Diaz abstauben konnte (86.). Dem nicht genug beförderte noch Jude Bellingham nach einem Heber von Vinicius Junior den Ball ins leere Tor (92.).

Erster BVB-Sieg unter Kovac

Dortmund schenkte dem neuen Trainer Niko Kovac den ersten Sieg in toller Manier und dank einer Leistungssteigerung nach der Pause. Da trugen sich Serhou Guirassy (60.), Pascal Groß (68.) und der Ex-Salzburger Karim Adeyemi (82.) nach einem Bilderbuchkonter in die Schützenliste ein. Beim 3:0 von PSG war Ousmane Dembele überragend. Der 27-Jährige holte zuerst einen Elfmeter heraus. Pierre Lees-Melou wehrte Dembeles Schuss im Strafraum mit der Hand ab, den verhängten Strafstoß verwertete Vitinha (21.) souverän.

Kurz vor dem Pausenpfiff ließen die Gastgeber Dembele unbedrängt in den Strafraum laufen und mit links abschließen, der Ball landete im kurzen Eck. In der 66. Minute machte der Stürmer mit etwas Glück seinen Doppelpack perfekt - diesmal mit rechts. Es war sein sechster Saisontreffer in der "Königsklasse". Brest hätte bei einem Stangen-Kopfball von PSG-Kapitän Marquinhos bei einem Klärungsversuch im eigenen Strafraum (35.) zwischenzeitlich beinahe ausgeglichen. Nach einem 3:1 und 5:2 in der Liga entschied PSG auch das dritte Saisonduell mit Brest für sich und fixierte den fünften Pflichtspielsieg in Folge.

Den Juve-Sieg fixierten Weston McKennie (34.) und Samuel Mbangula (82.). Zuvor hatte Ivan Perisic (56.) für die Niederländer ausgeglichen.

