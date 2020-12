Real gewann das Madrider Stadtderby

Nach der Qualifikation für das Achtelfinale der Fußball-Champions-League gegen Borussia Mönchengladbach schlug das Team von Zinedine Zidane in der Liga Atletico Madrid 2:0 und verringerte den Rückstand auf den Stadtrivalen auf drei Punkte. Allerdings hat Atletico ein Spiel weniger ausgetragen. Casemiro (15.) und ein Oblak-Eigentor (63.) fixierten den 2:0-Endstand. Atletico-Trainer Diego Simeone sah auch das intensive Spiel gegen Salzburg am Mittwoch als Schlüssel für die Niederlage. "Wir waren in Gefahr, aus der Champions League zu fliegen. Das hat uns emotional ausgelaugt. Wir haben gegen Real schlecht gespielt. Das Team hat nicht das gemacht, was verlangt war."

